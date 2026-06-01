“Nuestros corazones están juntos”: Héctor Parra, envía conmovedoras palabras a Daniela, en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Dentro de MasterChef 24/7 la participación de Daniela Parra se ha convertido en una de las más comentadas y queridas por el público, ya que no solo se ha ganado a la audiencia por sus habilidades en la cocina, sino también por las emotivas historias personales que ha compartido con sus compañeros, principalmente la que atraviesa con su papá Héctor Parra, quien esta noche logró sorprenderla con un emotivo mensaje.

Desde su llegada a la cocina más famosa de México, la creadora de contenido ha dejado claro que estar dentro del reality culinario representa mucho más que una competencia, ya que, ha pensado que en caso de resultar ganadora del premio de 2 millones de pesos ayudaría a su padre quien actualmente atraviesa por un proceso legal que lo mantiene alejado de ella.

Asimismo, durante estas semanas la hija del actor ha expresado que extraña a su papá y que incluso llegó a pensar que desearía que él la estuviera viendo dentro de este proyecto que se ha convertido en algo importante dentro de su carrera, debido a sus declaraciones esta noche la producción de MasterChef 24/7 decidió sorprender a la influencer.

¿Cuál fue la sorpresa que recibió Daniela Parra en MasterChef 24/7?

Durante la emisión de hoy 31 de mayo 2026 la presentadora Claudia Lizaldi recordó los momentos en que Parra platico con Pablo sobre la situación legal que atraviesa su padre y el deseo que tiene de que él se sienta orgulloso de ella, debido a estas imágenes Claudia regreso al estudio y abrazo a la participante recordando que en muchas ocasiones cuando se extraña a una persona lo mejor es cerrar los ojos y recordarlo, por lo que la invitó a hacer este ejercicio.

Una vez que Parra cerró los ojos, inmediatamente comenzó a escucharse un mensaje de voz de su padre Héctor Parra, donde le indicó que ha hecho un buen trabajo, asimismo, dijo sentirse orgulloso de ella. Al escuchar las palabras de su papá, Daniela Parra se rompió en llanto al igual que los asistentes, participantes y Chefs.

¿Cuál es el mensaje que recibió Daniela Parra por parte de su papá?

Al recordar a su padre, Daniela y el foro escuchó el emotivo mensaje que el artista le dejó a su hija, donde empezó destacando lo orgulloso que está de ella: “Estoy cada día más orgulloso de ti y feliz de la vida. Vas para adelante, nena. No te me pongas triste, mamacita, sabes que estoy contigo”, expresó inicio del audio.

Asimismo, el actor le recordó que una de las enseñanzas que comparten y aplican en la vida es que las caídas son parte del camino y que cada obstáculo representa una oportunidad para fortalecerse.

Se vale que nos derrumbemos y acuérdate lo que siempre hemos dicho: nos caemos para levantarnos más fuerte, para construir las paredes de nuestros castillos más fuertes cada día.

Finalmente, el mensaje culminó con una declaración de admiración: “Estoy contigo, estás en mi corazón. Te amo, te admiro, te quiero y vamos para adelante, mamacita. Besos. Te amo, mi MasterChef preciosa”.