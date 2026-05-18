OFICIAL: Campeón de MasterChef 24/7 ganará 2 millones de pesos y así será el trofeo de ganador

En el arranque de MasterChef 24/7, Claudia Lizaldi le dio la bienvenida a los cocineros que están en busca de un mandil blanco y permanecer en el reality culinario que esta vez tiene un nuevo formato, el 24/7, el cual hará que el público siga al cocinero las 24 horas de los 7 días de la semana, asimismo, en esta nueva edición los participantes vivirán al límite, pues estarán conviviendo con diferentes personalidades, enfrentando nuevos retos y críticas.

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De igual modo, en esta nueva edición los cocineros estarán bajo las críticas de los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, de igual modo, recibirán clases de los Maestros del Fuego que serán: Diego Niño y Lili Cuéllar; Isabel Carvajal y Édgar Nuñez, con su ayuda estarán aún más preparados a la hora de armar sus platillos y presentarse cada domingo ante el jurado.

Con esta nueva experiencia los participantes trabajarn en equipo e individualmente para llegar a la Gran Final y llevarse el prestigioso trofeo y premio económico.

¿Cómo se ve el trofeo de MasterChef 24/7?

El trofeo que fue presentado en esta primera emisión de MasterChef 24/7 ha deslumbrado por su color plateado y delgado y el cual ya ha empezado a ser cotizado, pues todos los participantes sueñan con cargarl en la final.

¿Cuánto dinero gana el campeón de MasterChef 24/7?

Claudia Lizaldi se presentó frente a los participantes y a parte de describir y mostrarles el gran trofeo que está en juego y se llevará el campeón, también dio a conocer la suma milloraia que se llevará quien se corone en esta temporada de Master Chef 24/7 y el cual consiste en 2 millones de pesos, suma que fue aplaudida por todos los asistentes del foro, principalmente por los participantes. Este premio lejos de ser el más cotizado también suirve para impulsar el trabajo y participación de los cocineros.