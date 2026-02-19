HORA MÁXIMA para registrarte HOY jueves 19 de febrero al casting de MasterChef 2026 y su innovador formato 24-7

¿Te imaginas demostrar tu pasión y talento por la gastronomía dentro de la cocina más famosa de México? Pues presta atención porque ya está abierta la convocatoria para ser parte de MasterChef México 24/7.

Este nuevo formato que se estrenará por primera vez en el país donde los cocineros serán observados día a día por el público busca a los próximos dueños de los mandiles más codiciados y esta podría ser tu gran oportunidad para brillar entre los fogones, secretos familiares de las recetas más deliciosas, platillos y sazón.

¿Hasta a qué hora puedo inscribirme a MasterChef México 24/7 hoy 19 de febrero?

Recuerda que en esta edición 2026 el llamado para ser parte de MasterChef 24/7 ESTÁ ABIERTO A TODO EL PÚBLICO siempre y cuando cumpla con la mayoría de edad, esto sin importar la profesión que tengas, seas o no estudiante o ama de casa, asimismo, el género y edad no influirá en el registro.

El registro para hoy 19 de febrero 2026 concluye a las 11:59 pm y podrás hacerlo dando clic aquí asegura tu lugar en el proceso de selección .

¿Qué necesito para para inscribirme a MasterChef 24/7?

Para formar parte del reality culinario más esperado del país deberás participar en un casting digital el cual previamente deberás llenar un formato con todos tus datos personales, después deberás contemplar en realizar un video en horizontal de máximo 3 minutos donde tendrás que contestar 7 preguntas que se te darán a conocer durante tu registro, este material será parte de tu carta de presentación así que destaca tu personalidad, tu entrega a la cocina sin importar si tu especialidad es la cocina mexicana, repostería o las fusiones más iniciadoras.

Este nuevo formato 24/7 promete emociones intensas, retos inesperados y para muchos son las puertas para dar inicio a su vida profesional como chef por lo que la pregunta es clara ¿estás listo para demostrar que tu sazón merece estar en la competencia? El registro avanza y la decisión final la tienes en tus manos. ¡Suerte!