La chef Isabel Carvajal confiesa en MasterChef 24/7 lo que buscaba en un esposo

La “Maestra del fuego” en MasterChef 24/7, Isabel Carvajal, le confesó a los participantes en su clase de cocina cómo conoció a su esposo en España y lo que deseaba en una pareja. “Pelón y con barba”, comentó la chef ante la emoción de los cocineros, quienes recibieron este martes una lección culinaria acerca de guarniciones mexicanas.