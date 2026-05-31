Ixdit habla del momento más doloroso de su vida en MasterChef 24/7 y recuerda la muerte de su mamá a los 42 años

Además de que ya demostró que es una excelente cocinera y sus habilidades culinarias la han hecho destacar en MasterChef 24/7, Ixdit también logró ganarse el cariño de varios de los cocineros por su personalidad tan transparente. Y aunque casi siempre es ella la que consuela a los demás, esta vez compartió cómo atravesó la muerte de su mamá y cómo tuvo que resignase a su ausencia tan repentina, pues la señora tenía tan solo 42 años.