¡El mejor paladar de MasterChef 24/7! Ixdit gana la VENTAJA por el reto con el Chef Diego Niño

Los participantes de MasterChef 24/7 que salieron victoriosos tras el reto de los delantales negros tuvieron un refrescante encuentro con el Chef Diego Niño. En esta dinámica, Lula, Lancer, Julio, Jazmín, Ramahá e Ixdit se enfrentaron a una prueba para ganar una ventaja y asegurar su lugar en el balcón.

Luego de que intentaron adivinar distintos sabores y excéntricas preparaciones, Ixdit resultó vencedora gracias a que le atinó a todas sus respuestas y dejó a Lula en segundo lugar, pues se equivocó en la recta final. De modo que durante la noche del viernes de salvación este 29 de mayo, la joven cocinera podrá gozar de un beneficio que le ayude a avanzar.

¿Cuál es la ventaja que ganó Ixdit en MasterChef 24/7?

A pesar de que Ixdit estaba impaciente por descubrir cómo sus conocimientos culinarios la ayudarán a salvarse en la semana 2 de MasterChef 24/7, el Chef Diego Niño se reservó la sorpresa y dejó el premio en incógnita. Sin embargo, sí le dio un sabio consejo a la cocinera veracruzana, deseándole que tenga buen juicio al momento de aplicarlo y que realmente le sea de utilidad.

"Ojalá que el beneficio de esta noche, sea lo que sea, lo sepas aprovechar", refirió uno de los 4 "Maestros del fuego" de MasterChef 2026, quien también usó esta dinámica para regañar a los participantes por no darle la seriedad que se merece a estar dentro de la cocina más famosa de México.

Quiénes son los DELANTALES NEGROS de MasterChef 24/7 en la semana 2

Emmanuel

Diego

Nash

Ricardo

Luis

Carmen

María

Camila

Antrax

@masterchefmx Ellos son los cocineros que podrían salir este domingo, vota por tu cocinero favorito. 📲⁣ ⁣ #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA ⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Además, Claudia ya está salvada en la semana 2 de MasterChef 24/7 porque ganó el reto de capitanes. Y gracias a ella, también subieron al balcón Pablo y Arturo. La salvada con los votos del público fue Daniela y Michelle lo logró gracias a que participó como tercia en el reto de parejas. Mientras que este viernes 29 de mayo se llevarán a cabo las pruebas por la salvación en MasterChef 2026 y se definirá qué participantes subirán al balcón.