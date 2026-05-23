¡Echan chispas! Ixdit y Emmanuel comparten un tierno momento en MasterChef 24/7

La química que existe entre Ixdit y Emmanuel ya es imposible de ignorar, por lo que se convirtieron en el “shippeo” consentido de la primera semana en MasterChef 24/7. Y a pesar de que ninguno de los dos ha admitido sus sentimientos, sí protagonizaron un romántico momento al recostarse para descansar mientras se abrazaban y hacían arrumacos, justo como cuando despertaron tomados de la mano gracias a que sus camas están pegadas.

