¿Amor en MasterChef 24/7? Emmanuel e Ixdit comienzan los shippeos de la cocina más famosa de México

Si bien el reality show comenzó con algunos conflictos al interior del Mundo de MasterChef 24/7 como el malestar ocasionado por las recientes acciones de Ricardo, todo parece indicar que el amor ha hecho su entrada triunfal y es que algunos competidores piensan que se está cocinando la primera pareja del reality show y estaría conformada nada más y nada menos que por Emmanuel e Ixdit.

¿Se está cocinando la primera pareja de MasterChef 24/7?

En algunas entrevistas individuales, Javier, también conocido como “La chuleta metalera”, Nash y Pablo coincidieron en que sus compañeros parecen tener buena química debido a que han estado conviviendo juntos desde que comenzó MasterChef 24/7.

Los tres cocineros apuntaron que resulta más que evidente el match que hicieron "La Güera" y el conocido ex participante de Exatlón México desde un inicio. Además, el último participante formal del reality show señaló que se han dado algunas miradas entre Emmanuel e Ixdit, así como el intercambio de notas y la intención de hacer ejercicio juntos.

Pablo confiesa que ya “huele a amor” en MasterChef 24/7

Cabe apuntar que los cocineros en cuestión fueron vistos en la transmisión 24/7 ayudándose mutuamente durante su preparación para la gala de esta noche.

¿Será cuestión de tiempo para que se consolide la primera pareja formal de MasterChef 24/7?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos nuevos capitanes de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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