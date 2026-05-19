Javier ganó un importante poder en MasterChef 24/7 y confiesa cómo podría usarlo en contra de sus compañeros
“La chuleta metalera” ganó el poder de sabotaje y asegura que tendrá una buena estrategia
Javier, conocido como “La chuleta metalera” ganó el reto exprés del “Maestro del fuego” Diego Niño con un platillo de zanahorias asadas, lo que le otorgó el poder del sabotaje en MasterChef 24/7. Ahora, el cocinero señaló que piensa en cómo utilizar su privilegio desde el corazón, ya que asegura que con todos sus compañeros se lleva muy bien y todo será parte de una estrategia.