Javier Lara “La Chuleta Metalera” gana el SABOTAJE de MasterChef 24/7 y estos son los BENEFICIOS

La competencia sigue subiendo de nivel en MasterChef 24/7 y cada uno de los retos es crucial para ganar importantes ventajas. Y el que se lució con su espectacular sazón, fue Javier Lara, la famosa "Chuleta Metalera", quien destacó en el reto exprés de Diego Niño y fue elegido para dirigir el sabotaje de esta noche.

Esto gracias a que demostró que le puso mucha atención a uno de los "Maestros del fuego" y puso en práctica cada uno de sus consejos para darle vida a un platillo espectacular. Su preparación tuvo como base las zanahorias, pero con un toque ahumado que le puso su propio sello y conquisto el paladar del chef, quien decidió nombrarlo como el merecedor del beneficio del sabotaje.

En qué consiste el sabotaje de MasterChef 24/7 y por qué es tan importante ganarlo

La ventaja de la prueba de cocina con el chef Diego Niño fue un "poder de sabotaje", que el ganador podrá usar en las pruebas de cocina para afectar a uno de los cocineros y así evitar que resulte victorioso en las siguientes rondas, por lo que es muy valioso para no sufrir las consecuencias como perdedor.

Es decir, Javier Lara "La Chuleta Metalera" elegirá a uno de los participantes para tratar de "arruinarlo". Estas consecuencias pueden ser dándole menos tiempo para cocinar, quitándole ingredientes de su estación o prohibiéndole el uso de ciertas proteínas en los retos.

Javier Lara se ganó su lugar en la cocina de MasterChef 24/7|ESPECIAL

¿Cómo ver GRATIS MasterChef 24/7?

Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes sintonizar las transmisiones en el sitio web de Azteca UNO, en el TikTok y YouTube deMasterChef México; y en el acceso total en Disney+. Además, de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas a través de la señal de Azteca UNO.