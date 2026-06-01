Jazmín se convierte en la primer SALVADA de hoy 31 de mayo del 2026 de MasterChef 24/7

La noche de este domingo 31 de mayo dejó el primer gran momento de alivio en MasterChef 24/7 . En medio de un reto donde las emociones fueron el ingrediente principal, Jazmín logró conquistar el paladar de los chefs y se convirtió en la primera participante en asegurar su permanencia una semana más dentro de la competencia.

El desafío consistía en cocinar inspirándose en una emoción específica, una prueba que obligó a los concursantes a ir más allá de la técnica para contar historias a través de la comida. En el caso de Jazmín, la emoción asignada fue la tristeza, un sentimiento que decidió plasmar en un platillo cargado de recuerdos y significados personales.

Su llamada Nostalgia Cochi, acompañado de papas, miso, una salsa especial y otros elementos que buscaron transmitir esa sensación de volver a momentos importantes del pasado. Más allá de los ingredientes, lo que destacó fue la forma en que logró conectar su historia con cada componente del plato.

Jazmín se convierte en la primer salvada de este domingo 31 de mayo

El resultado fue suficiente para que recibiera una de las mejores evaluaciones de la jornada. Tras escuchar los comentarios del jurado, la participante fue nombrada como la primera salvada de la noche, obteniendo el privilegio de subir al balcón y observar desde una posición más tranquila el resto del reto.

Para Jazmín, este triunfo representa mucho más que una victoria momentánea. Además de evitar la eliminación de esta semana, confirma que se encuentra en uno de sus mejores momentos dentro de MasterChef 24/7 , demostrando que tiene la capacidad de destacar cuando las pruebas exigen creatividad y sensibilidad.

Con su plato inspirado en la tristeza, la concursante consiguió lo que todos buscan en este punto del programa: convencer a los chefs, subir al balcón y dar un paso más hacia el sueño de convertirse en la próxima ganadora de MasterChef 24/7.

