Jazmín se quiebra por “ser una decepción” en MasterChef 24/7: “Me pasé toda la noche llorando” (VIDEO)

El reto en parejas de MasterChef 24/7 llevó al límite a los cocineros. Y una de las que lo dio todo fue Jazmín, que si bien superó a Camila en la prueba, no recibió buenos comentarios por parte de los chefs, quienes consideraron que su platillo no estaba al nivel de la competencia. Estas críticas afectaron a la joven cocinera y la hicieron replantearse por qué no está aprovechando todas las clases de MasterChef 2026.