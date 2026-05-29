“Esto para mí es un chiste": Chef Poncho de MasterChef 24/7 reacciona ante los primeros platos del jueves de delantales negros

La tensión finalmente explotó dentro de MasterChef 24/7 durante el esperado jueves de delantales negros. Lo que comenzó como un reto decisivo para evitar la eliminación del próximo domingo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos y fuertes de la temporada, luego de que el chef Poncho reaccionara con evidente molestia ante los primeros platillos de la noche.

Las primeras en pasar al frente fueron Camila y Jazmín, quienes originalmente pensaban que cocinarían juntas durante el reto. Ambas participantes llegaron con la presión de salvarse del temido delantal negro y demostrar avances dentro de la competencia.

Para esta prueba, las dos apostaron por preparar pollo, aunque cada una decidió darle un enfoque distinto a su platillo. Camila presentó una propuesta acompañada de huitlacoche, mientras que Jazmín eligió una salsa de elote como elemento principal.Sin embargo, ninguno de los dos platos logró convencer a los chefs.

Camila y Jazmin

Chef Poncho explota en MasterChef 24/7 este jueves 28 de mayo

Desde el momento en que comenzaron las críticas, el ambiente dentro de la cocina se volvió completamente tenso. El chef Poncho dejó claro que estaba profundamente decepcionado por el nivel presentado en uno de los retos más importantes de la semana.

“Esto para mí es una burla”, expresó al momento de probar los platillos. Pero sus comentarios no terminaron ahí. Visiblemente molesto, también señaló que sentía frustración por no ver evolución en algunos participantes pese al paso de las semanas. “Estoy completamente decepcionado, me parece un chiste”, comentó frente a todos los cocineros.

El chef incluso habló sobre el desgaste físico y emocional que implica para ellos evaluar constantemente los platillos mientras intentan dar críticas honestas y constructivas. “Estoy harto de no ver avances, yo me estoy tomando muy en serio la cocina”, lanzó durante la evaluación.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando también criticó el estado de algunas estaciones de trabajo, asegurando que el desorden y la falta de limpieza reflejan poco compromiso dentro de la competencia. “Las aprecio mucho, pero estoy ofendido, ya basta. Desde las estaciones todas cochinas, el tener que probar todo es muy difícil estar aquí. Quiero dar mi mejor trabajo y crítica, pero esto es muy difícil”, expresó.

Las palabras del chef dejaron completamente en silencio a varios participantes, quienes escuchaban visiblemente nerviosos mientras avanzaba la crítica.