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“Te voy a extrañar": Jazmín y Antrax se ponen emotivos antes del domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

A pesar de que se conocen desde hace poco tiempo, Antrax y Jazmín han hecho una linda amistad, por lo que no quieren que ninguno salga de MasterChef 24/7.

Unas de las amistades más bonitas que han nacido en el Universo MasterChef 24/7, es la de Antrax y Jazmín, quienes desde el primer día tuvieron una gran conexión y se han vuelto inseparables. Por esto es que a los dos cocineros les preocupa la posibilidad de que alguno quede fuera de la competencia, especialmente ahora que ambos son portadores de los delantales negros y no quisieron quedarse con las ganas de reconocer que se echarían de menos. Además, hicieron una lista de los participantes que esperan seguir viendo.

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