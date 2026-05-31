Antrax destapa la verdadera razón por la que quiere salvarse en el domingo de eliminación en MasterChef 24/7

Los nervios están a todo lo que da por el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 de HOY 31 de mayo y nadie está listo para irse, ni siquiera aunque extrañen el exterior. Uno de ellos es Antrax, quien quedó en "la cuerda floja" luego de perder en un polémico duelo de parejas ante Julio, un momento que lo hizo replantearse si quería seguir en la competencia.

Fue así que en una íntima plática con Lula, el joven cocinero confesó que si bien ha pensado en la posibilidad de ya irse, no quiere abandonar la meta que se fijó desde un inicio por tener un desempeño excelente. Además, reconoció que para él simplemente es inaceptable rendirse porque no es algo propio de su personalidad y quiere entregar lo mejor en la cocina más famosa de México.

"Soy muy competitivo y yo me comprometí. Cuando yo me comprometo, es hasta el final. Así que por mucho que me quiera ir, voy a darlo todo. No me voy a fallar, no me voy a quedar abajo ni me voy a sabotear", aseguró el streamer.

@masterchefmx Antrax le confiesa a Lula que le gustaría irse, pero no lo hará porque está comprometido con #MasterChefMx 😎🤯 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Quiénes son TODOS los participantes de MasterChef 24/7 que tienen delantal negro en la semana 2

Camila

Antrax

Luis

Ricardo

Emmanuel

Nash

Diego

Carmen

María

Jazmín

Lula

Lancer

Por otra parte, Claudia fue la primera en salvarse porque ganó el reto de capitanes de la semana 2 en MasterChef 2026. Gracias a ella, también subieron al balcón Pablo y Arturo. La elegida por el público fue Daniela y Michelle lo logró con su platillo del reto del jueves. Y finalmente, Ixdit, Flor, Ramahá y Julio triunfaron en el viernes de salvación.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7? Así puedes apoyar a tu cocinero favorito

Además de que los participantes tendrán que dar su mejor esfuerzo con las recetas en el domingo de eliminación, el voto del público puede salvar a uno de ellos. Y para apoyar a los cocineros de MasterChef 24/7, solo hay que ingresar al sitio web o la app de Azteca UNO y repartir los 10 puntos GRATIS entre tus preferidos.