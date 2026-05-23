“Julio no sabe ser líder": Ramahá cuenta todo de la salvación en MasterChef 24/7 y el pleito por los platos sucios
Luego de confrontar a Michelle por los roces en la convivencia de MasterChef 24/7, Ramahá confesó que no le gustó el trabajo de Julio con el “Pin del chef”.
Con el paso de los días, Ramahá ya se perfila como uno de los cocineros más fuertes en MasterChef 24/7 y hasta logró subir al balcón de último momento gracias al espectacular equipo que hizo con Emmanuel en la prueba de salvación.
Y al interior del Universo MasterChef tampoco pasa desapercibido, por lo que el artesano yucateco se atrevió a dar su opinión sobre Julio, quien considera que no hizo un buen trabajo como líder por el “Pin del chef” ya que no supo cómo gestionarse y hasta terminaron en pleitos por los trastes sucios. Sin embargo, admitió que sí se siente en desventaja por saber que su compañero tiene gran apoyo en redes sociales.