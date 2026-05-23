“Julio no sabe ser líder": Ramahá cuenta todo de la salvación en MasterChef 24/7 y el pleito por los platos sucios

Con el paso de los días, Ramahá ya se perfila como uno de los cocineros más fuertes en MasterChef 24/7 y hasta logró subir al balcón de último momento gracias al espectacular equipo que hizo con Emmanuel en la prueba de salvación.

Y al interior del Universo MasterChef tampoco pasa desapercibido, por lo que el artesano yucateco se atrevió a dar su opinión sobre Julio, quien considera que no hizo un buen trabajo como líder por el “Pin del chef” ya que no supo cómo gestionarse y hasta terminaron en pleitos por los trastes sucios. Sin embargo, admitió que sí se siente en desventaja por saber que su compañero tiene gran apoyo en redes sociales.