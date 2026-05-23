Receta para hacer pastel de vainilla con frambuesa al estilo de MasterChef 24/7: ingredientes y paso a paso
Este exquisito postre le dio el pase al balcón de MasterChef 24/7 a Emmanuel y Ramahá, quienes recrearon a la perfección la receta y hasta le dieron su toque.
La prueba de salvación en MasterChef 24/7 estuvo repleta de momentos emocionantes, pues los cocineros se lo jugaron todo para alcanzar un lugar en el balcón y evitar los delantales negros. Una de las recetas que prepararon en este reto de repostería, prepararon pastel de vainilla con frambuesa, que esta vez fue ejecutada magistralmente por Ramahá y Emmanuel (quien ganó una ventaja gracias a la clase con Lili Cuéllar).
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Cómo hacer pastel de vainilla con frambuesa igual que el de MasterChef 24/7
Ingredientes para el bizcocho:
- 150 gramos de harina
- 120 gramos de azúcar
- 3 huevos
- 75 ml de leche
- 75 ml de aceite
- 7 gramos de polvo para hornear
- 10 ml de esencia de vainilla
- Para "encamisar" los moldes
- 50 gramos de mantequilla
- 120 gramos de mantequilla
Preparación para el pastel de la salvación en MasterChef 24/7
- Batir con el globo en el bowl de la batidora el aceite y el azúcar; cuando este perfectamente integrado, agregar los huevos poco a poco y seguir mezclando
- Agregar la leche y la vainilla con velocidad media hasta integrar completamente bien
- Sumar la harina y el polvo para hornear con suavidad; batir durante un minuto hasta que la mezcla se vuelva homogénea
- Con la mantequilla, engrasar los 3 moldes, poner papel encerado y verter la mezcla, procurando que quede en partes iguales
- Hornear a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos; para checar la cocción, hay que insertar un palillo en el bizcocho y debe salir limpio
Paso a paso para hacer el relleno de frambuesa del pastel de MasterChef 24/7
- 300 gramos de frambuesa
- 100 gramos de azúcar
- El jugo de un limón
- 25 gramos de fécula de maíz
Preparación
- Colocar todos los ingredientes en una olla a fuego medio y mezclarlos hasta que espesen ligeramente
- Dejar enfriar antes de usar
Para la cobertura tipo buttercream suizo
- 300 gramos de mantequilla
- 200 gramos de azúcar refinada
- 100 gramos de claras de huevo
- 5 ml de vainilla
Preparación
- Calentar las claras con el azúcar a baño maría sobre un bowl que resistente al calor, mezclar constantemente con una miserable hasta disolver el azúcar
- Una vez disuelta el azúcar, pasar al bowl de batidora y batir a velocidad alta hasta obtener un merengue firme y brillante
- Añadir la mantequilla poco a poco mientras continúas batiendo hasta lograr una textura suave y cremosa
- Agregar vainilla y seguir batiendo un minuto
Para la decoración con obleas de arroz
- Cortar en círculos u óvalos; para que queden más moldeablos, humedecer ligeramente con vapor o un poco de agua sobre los dedos
- Hacer tipo pétalos e ir poniendo sobre el pastel hasta cubrirlo por completo
- Decorar con frambuesas y dejar enfriar.
Esta preparación fue todo un éxito en manos de Ramahá y Emmanuel, quienes sorprendieron a los jueces con el sabor de su preparación y lo bien lograda que estuvo la decoración. Por lo que al menos durante esta semana, están entre los cocineros de MasterChef 24/7 que aseguraron su lugar en la cocina más famosa de México con el reto de salvación en parejas.