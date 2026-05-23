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Receta para hacer pastel de vainilla con frambuesa al estilo de MasterChef 24/7: ingredientes y paso a paso

Este exquisito postre le dio el pase al balcón de MasterChef 24/7 a Emmanuel y Ramahá, quienes recrearon a la perfección la receta y hasta le dieron su toque.

MasterChef 24/7
Ramahá y Emmanuel hicieron un delicioso pastel de vainilla con frambuesa para la salvación en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Escrito por: Andrea Ávila | DR

La prueba de salvación en MasterChef 24/7 estuvo repleta de momentos emocionantes, pues los cocineros se lo jugaron todo para alcanzar un lugar en el balcón y evitar los delantales negros. Una de las recetas que prepararon en este reto de repostería, prepararon pastel de vainilla con frambuesa, que esta vez fue ejecutada magistralmente por Ramahá y Emmanuel (quien ganó una ventaja gracias a la clase con Lili Cuéllar).

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Cómo hacer pastel de vainilla con frambuesa igual que el de MasterChef 24/7

Ingredientes para el bizcocho:

  • 150 gramos de harina
  • 120 gramos de azúcar
  • 3 huevos
  • 75 ml de leche
  • 75 ml de aceite
  • 7 gramos de polvo para hornear
  • 10 ml de esencia de vainilla
  • Para "encamisar" los moldes
  • 50 gramos de mantequilla
  • 120 gramos de mantequilla

Preparación para el pastel de la salvación en MasterChef 24/7

  • Batir con el globo en el bowl de la batidora el aceite y el azúcar; cuando este perfectamente integrado, agregar los huevos poco a poco y seguir mezclando
  • Agregar la leche y la vainilla con velocidad media hasta integrar completamente bien
  • Sumar la harina y el polvo para hornear con suavidad; batir durante un minuto hasta que la mezcla se vuelva homogénea
  • Con la mantequilla, engrasar los 3 moldes, poner papel encerado y verter la mezcla, procurando que quede en partes iguales
  • Hornear a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos; para checar la cocción, hay que insertar un palillo en el bizcocho y debe salir limpio

Paso a paso para hacer el relleno de frambuesa del pastel de MasterChef 24/7

  • 300 gramos de frambuesa
  • 100 gramos de azúcar
  • El jugo de un limón
  • 25 gramos de fécula de maíz

Preparación

  • Colocar todos los ingredientes en una olla a fuego medio y mezclarlos hasta que espesen ligeramente
  • Dejar enfriar antes de usar

Para la cobertura tipo buttercream suizo

  • 300 gramos de mantequilla
  • 200 gramos de azúcar refinada
  • 100 gramos de claras de huevo
  • 5 ml de vainilla

Preparación

  • Calentar las claras con el azúcar a baño maría sobre un bowl que resistente al calor, mezclar constantemente con una miserable hasta disolver el azúcar
  • Una vez disuelta el azúcar, pasar al bowl de batidora y batir a velocidad alta hasta obtener un merengue firme y brillante
  • Añadir la mantequilla poco a poco mientras continúas batiendo hasta lograr una textura suave y cremosa
  • Agregar vainilla y seguir batiendo un minuto

Para la decoración con obleas de arroz

  • Cortar en círculos u óvalos; para que queden más moldeablos, humedecer ligeramente con vapor o un poco de agua sobre los dedos
  • Hacer tipo pétalos e ir poniendo sobre el pastel hasta cubrirlo por completo
  • Decorar con frambuesas y dejar enfriar.

Esta preparación fue todo un éxito en manos de Ramahá y Emmanuel, quienes sorprendieron a los jueces con el sabor de su preparación y lo bien lograda que estuvo la decoración. Por lo que al menos durante esta semana, están entre los cocineros de MasterChef 24/7 que aseguraron su lugar en la cocina más famosa de México con el reto de salvación en parejas.

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