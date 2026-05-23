Receta para hacer pastel de vainilla con frambuesa al estilo de MasterChef 24/7: ingredientes y paso a paso

La prueba de salvación en MasterChef 24/7 estuvo repleta de momentos emocionantes, pues los cocineros se lo jugaron todo para alcanzar un lugar en el balcón y evitar los delantales negros. Una de las recetas que prepararon en este reto de repostería, prepararon pastel de vainilla con frambuesa, que esta vez fue ejecutada magistralmente por Ramahá y Emmanuel (quien ganó una ventaja gracias a la clase con Lili Cuéllar).

@masterchefmx Los Chefs les explican a los cocineros el reto de esta noche: pasteles. 😋 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Cómo hacer pastel de vainilla con frambuesa igual que el de MasterChef 24/7

Ingredientes para el bizcocho:



150 gramos de harina

120 gramos de azúcar

3 huevos

75 ml de leche

75 ml de aceite

7 gramos de polvo para hornear

10 ml de esencia de vainilla

Para "encamisar" los moldes

50 gramos de mantequilla

120 gramos de mantequilla

Preparación para el pastel de la salvación en MasterChef 24/7



Batir con el globo en el bowl de la batidora el aceite y el azúcar; cuando este perfectamente integrado, agregar los huevos poco a poco y seguir mezclando

Agregar la leche y la vainilla con velocidad media hasta integrar completamente bien

Sumar la harina y el polvo para hornear con suavidad; batir durante un minuto hasta que la mezcla se vuelva homogénea

Con la mantequilla, engrasar los 3 moldes, poner papel encerado y verter la mezcla, procurando que quede en partes iguales

Hornear a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos; para checar la cocción, hay que insertar un palillo en el bizcocho y debe salir limpio

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Paso a paso para hacer el relleno de frambuesa del pastel de MasterChef 24/7

300 gramos de frambuesa

100 gramos de azúcar

El jugo de un limón

25 gramos de fécula de maíz

Preparación



Colocar todos los ingredientes en una olla a fuego medio y mezclarlos hasta que espesen ligeramente

Dejar enfriar antes de usar

Para la cobertura tipo buttercream suizo



300 gramos de mantequilla

200 gramos de azúcar refinada

100 gramos de claras de huevo

5 ml de vainilla

Preparación



Calentar las claras con el azúcar a baño maría sobre un bowl que resistente al calor, mezclar constantemente con una miserable hasta disolver el azúcar

Una vez disuelta el azúcar, pasar al bowl de batidora y batir a velocidad alta hasta obtener un merengue firme y brillante

Añadir la mantequilla poco a poco mientras continúas batiendo hasta lograr una textura suave y cremosa

Agregar vainilla y seguir batiendo un minuto

Para la decoración con obleas de arroz



Cortar en círculos u óvalos; para que queden más moldeablos, humedecer ligeramente con vapor o un poco de agua sobre los dedos

Hacer tipo pétalos e ir poniendo sobre el pastel hasta cubrirlo por completo

Decorar con frambuesas y dejar enfriar.

Esta preparación fue todo un éxito en manos de Ramahá y Emmanuel, quienes sorprendieron a los jueces con el sabor de su preparación y lo bien lograda que estuvo la decoración. Por lo que al menos durante esta semana, están entre los cocineros de MasterChef 24/7 que aseguraron su lugar en la cocina más famosa de México con el reto de salvación en parejas.