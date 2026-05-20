Julio comienza la “operación limpieza” en MasterChef 24/7: esto le pidió a sus compañeros

Julio comenzó en MasterChef 24/7 la “operación limpieza” con el objetivo de mantener organizadas las áreas comúnes. Para cumplir la meta, el cocinero le pidió a todos sus compañeros que recogieran sus pertenencias, como ropa y zapatos. Asimismo, platicó con algunos participantes para que tendieran sus camas. La iniciativa del influencer regiomontano fue bien recibida por los otros, quienes atendieron a su solicitud de forma positiva.