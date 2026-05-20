“Maestro de Fuego” Diego CALLA a todos en plena clase de MasterChef 24/7: “No necesito las voces de todos”

Diego, uno de los 4 "Maestros de Fuego" de MasterChef 24/7 , nos regaló una clase magistral en la que le reveló a los cocineros y al público TODOS los secretos de un risotto perfecto y con el toque ideal de cremosidad... ¡pero también se desesperó y los regañó!

¿Por qué regañó el maestro Diego a los cocineros de MasterChef 24/7 en plena clase?

El chef Diego compartió todos los secretos del arroz y los hongos mientras enseñaba cómo preparar risotto tradicional y exprés con olla de presión; sin embargo, los cocineros no dejaban de chismear y preguntar al mismo tiempo, algo que lo desesperó.

"A ver, flacos, por favor: NO necesito las voces de todos, ¿vale? Si se quieren ir a platicar allá afuera se van, se toman un cafecito y se ponen ahí en el centro de la casa y hacen todo lo que quieran, va?", dijo Diego mientras le daba vueltas al arroz para tenerlo al punto.

A la voz de "oído, chef", los cocineros se mostraron dispuestos a poner más atención en la clase del maestro Diego, quien les recordó la importancia de fijarse con ojo milimétrico en todo lo que se hace en la cocina porque hoy tienen su primer reto en equipo... ¡y no debe haber errores!

El risotto del maestro Diego quedó de 10 como bien opinaron los cocineros a la hora de probar el platillo; sin embargo, más allá de la sazón la lección que nos llevamos fue la de poner mucha atención a todas las clases ... ¡hay que aprovechar!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?