La joven cocinera que brilló en MasterChef Junior y hoy tiene su propia empresa

Fue en el año 2017 cuando se lanzó la segunda edición del formato MasterChef Junior en Azteca UNO, un programa que se ganó el corazón del público gracias a sus simpáticos participantes. En esta temporada conocimos a Marivel Andrade, representante del estado de Michoacán y que demostró su agilidad en la cocina hasta las últimas semanas, cuando resultó eliminada.

Y aunque no pudo coronarse como la "mejor cocinera", no quitó el dedo del renglón en su afición por la cocina, sin imaginar que esto terminaría trazando un futuro prometedor como empresaria. Esto ya que con tan solo 21 años, tiene una exitosa paletería que se ha hecho viral en redes sociales.

Marivel Andrade quedó en 5to lugar durante MasterChef Junior 2027|ESPECIAL

Qué pasó con Marivel Andrade, la exparticipante de MasterChef Junior que se volvió empresaria

Previo a la victoria de Diego Fernández y tras ser expulsada de MasterChef Junior México 2017, Marivel Andrade regresó a su "vida normal" junto a su familia y amigos. Durante un par de años se supo poco de ella, ya que antes de entrar al programa no era una figura pública.

Sin embargo, hace unos meses reapareció ante el ojo público con una serie de videos que sorprendieron a todos por cómo es su vida actualmente. Todo pasó gracias a la cuenta de TikTok de The Palette Ice, un negocio de helados, paletas y bebidas refrescantes del que Marivel es propietaria en Guadalajara.

Marivel Andrade fue participante de MasterChef Junior 2017 y actualmente es empresaria|TikTok. @lapaletadehielo7

En un principio, subió un poco de cómo era su día a día siendo emprendedora, sin mencionar su "pasado" en la TV. Aun así esto no fue impedimento para que el público la reconociera y, finalmente, subió clips emocionada confirmando su participación en MasterChef cuando era adolescente, mencionando que recuerda con entusiasmo esta etapa y admitiendo que pese a que no siguió tal cual en la cocina, sí sigue cerca de la industria con su empresa.

¿Cuándo empieza MasterChef 24/7?

En este 2026, la cocina más famosa de México se abrirá nuevamente para una nueva temporada con el inicio de MasterChef 24/7, un ambicioso formato en el que los participantes estarán aislados del exterior mientras se preparan para darlo todo en la cocina. El estreno es el dommingo 17 de mayo a las 08:00 p.m., a través de la señal de Azteca UNO, segumiento por Disney+ y minuto a minuto en redes sociales.