MasterChef 24/7: Los primeros 4 creadores que estarán un día COMPLETO en la cocina más famosa de México con TikTok
Descubre todo sobre los influencers que vivirán la experiencia de MasterChef 24/7 2026 antes que nadie con una dinámica que no te puedes perder.
MasterChef México 2026 está de regreso por Azteca UNO, esta vez con un formato 24/7 que seguirá de cerca el minuto a minuto del programa. Y antes de que los participantes ingresen oficialmente, un grupo de creadores de contenido tendrá la oportunidad de vivir esta experiencia con TikTok en una edición especial.
Los nombres de los primeros confirmados ya fueron revelados oficialmente y están preparándose para pasar un día completo en la cocina más famosa de México. La cita es el jueves 14 de mayo a través del TikTok oficial de MasterChef 24/7 2026.
Conoce a los primeros 4 creadores de contenido que estarán en MasterChef 24/7 2026
- Denisse Castillo. Es una cocinera originaria de Nuevo León. En todas sus redes sociales acumula más de 2.5 millones de seguidores. Se describe como "creadora de recetas" y disfruta compartir su conocimiento en la cocina.
- Mauricio Riveroll. Es un creador de contenido dedicado al mundo del espectáculo y el entretenimiento, pero en esta edición de MasterChef 24/7, "Maurg1" demostrará sus habilidades en la cocina. En YouTube tiene más de 3 millones de seguidores.
- "Abue" Angie. Cocinera y apasionada de la cocina mexicana. Empezó en el mundo del internet sin imaginar que se convertiría en una de las "abuelitas" consentidas y ella misma ha adoptado a sus fans como "nietecitos". Tiene casi tres millones de seguidores y sube videos preparando comidas deliciosas y postres exquisitos.
- Alex Durán. Creador de contenido especializado en cine y entretenimiento, pero que llegará a MasterChef México 2026 para mostrar qué tan hábil es como cocinero. En sus redes sociales supera el medio millón de seguidores y comparte entrevistas con celebridades de todo el mundo.
Cuándo empieza MasterChef 24/7 2026 y dónde verlo
El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia oficialmente el próximo domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión 24/7 estará disponible en Disney+ y en las redes sociales también podrás seguir lo más importante de la transmisión.