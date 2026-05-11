MasterChef 24/7: Los primeros 4 creadores que estarán un día COMPLETO en la cocina más famosa de México con TikTok

MasterChef México 2026 está de regreso por Azteca UNO, esta vez con un formato 24/7 que seguirá de cerca el minuto a minuto del programa. Y antes de que los participantes ingresen oficialmente, un grupo de creadores de contenido tendrá la oportunidad de vivir esta experiencia con TikTok en una edición especial.

Los nombres de los primeros confirmados ya fueron revelados oficialmente y están preparándose para pasar un día completo en la cocina más famosa de México. La cita es el jueves 14 de mayo a través del TikTok oficial de MasterChef 24/7 2026.

Conoce a los primeros 4 creadores de contenido que estarán en MasterChef 24/7 2026

Cuándo empieza MasterChef 24/7 2026 y dónde verlo

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia oficialmente el próximo domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión 24/7 estará disponible en Disney+ y en las redes sociales también podrás seguir lo más importante de la transmisión.