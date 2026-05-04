¡Refuerzos de lujo! Lili Cuéllar y Diego Niño llegan como maestros a MasterChef 24/7

El programa MasterChef 24/7 sorprendió al confirmar dos refuerzos de lujo para su temporada 2026, una de las más esperadas por los amantes de la cocina. Los chefs Lili Cuéllar y Diego Niño han sido seleccionados como maestros en esta nueva edición.

Fue a través de Venga la Alegría donde ambos fueron presentados oficialmente, revelando además detalles clave del reality de TV Azteca que está por estrenarse.

Y es que, en este nuevo formato 24/7, los participantes contarán con maestros que los guiarán paso a paso para convertirse en los mejores dentro de la competencia. “(Estamos) bien ilusionados. Creo que está bien bonito acompañar a los participantes a mejorar su nivel y obviamente queremos que con todo vayan a ganar”, expresó emocionada Lili Cuéllar.

Ellos serán los maestros de MasterChef 24/7 ¡Conoce de su función dentro de la cocina más famosa de México!

¿Qué papel harán los maestros en MasterChef 24/7?

Los maestros de MasterChef 24/7 (edición 2026) serán los responsables de guiar, impulsar y elevar el nivel de los participantes durante toda la competencia. Su objetivo será que desarrollen sus habilidades y enfrenten cada reto con mayor preparación.

“No vamos a dar un granito de arena, sino costales de arena para que los participantes ganen, aprendan y se empapen de mucha cocina”, aseguró Diego Niño.

En este formato, los concursantes estarán bajo seguimiento constante las 24 horas, mostrando al público los retos, el estrés y su evolución dentro del reality.

¿Quién es Lili Cuéllar, nueva maestra de MasterChef 24/7?

Lili Cuéllar es una repostera reconocida en México que ha ganado popularidad por su participación en programas de cocina. Cuenta con su propia marca, Vanille Couture, y ofrece cursos de pastelería y galletas decoradas en distintas plataformas.

Inició su carrera en 2011 y, con el paso de los años, ha consolidado una trayectoria basada en la enseñanza y la creatividad, compartiendo su conocimiento tanto en México como en el extranjero.

¿Quién es Diego Niño, nuevo maestro de MasterChef 24/7?

Diego Niño es un chef de autor reconocido que actualmente trabaja en uno de los hoteles más destacados del país. Comenzó su camino en la cocina a los 17 años y ha construido una sólida carrera gastronómica.

No es la primera vez que pisa el set de MasterChef, ya que en 2018 participó como invitado. Ahora regresa con un rol clave en la formación de nuevos talentos.

¿Cuándo se estrena MasterChef 24/7?

La nueva temporada de MasterChef 24/7 se estrena el próximo domingo 17 de mayo a las 8:00 p.m. por Azteca Uno. Podrás verlo en vivo y seguir todos los detalles en sus plataformas oficiales y redes sociales.

Además, también estará disponible en la plataforma Disney+, ampliando las opciones para no perderte ningún momento del reality.