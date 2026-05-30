La receta de Ramahá de sikil pak en MasterChef 24/7, la salsa ancestral de origen maya

Ramahá mostró en MasterChef 24/7 cómo preparar un sikil pak, la salsa ancestral de origen maya que es tradición en Yucatán. El cocinero dio su receta para elaborar la mezcla que comúnmente se come como botana. El participante de la cocina más famosa de México explicó que la mezcla lleva: pepitas o semillas de calabaza tostadas, jitomate y chile xcatic tatemado y cilantro para decorar. Se sazona con sal y se acompaña con totopos.