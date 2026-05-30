Qué no te pase como a los cocineros de MasterChef 24/7, una receta fácil y deliciosa de aguachile

En el viernes de salvación en MasterChef 24/7 los cocineros debieron enfrentarse a varios desafíos culinarios. Uno de ellos fue la preparación del aguachile, sin embargo no a todos les fue bien con este platillo. Para no pasar por lo mismo que los concursantes, esta es una receta fácil y deliciosa para preparar este fin de semana.

Las recetas tradicionales mexicanas siguen siendo una fuente de inspiración para cocineros profesionales y aficionados. En MasterChef 24/7, platillos como el aguachile demuestran que la cocina nacional puede destacar tanto por su sencillez como por su complejidad de sabores. Preparar esta receta en casa es una excelente manera de acercarse a la experiencia gastronómica que cautiva a millones de espectadores.

El aguachile verde y la inspiración de MasterChef México 2026

El aguachile verde es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana, especialmente de la costa del Pacífico. Su combinación de camarones frescos, limón, chile y cilantro lo convierte en una opción ideal para quienes buscan sabores intensos, frescos y auténticos.

No es casualidad que preparaciones inspiradas en este clásico mexicano sean protagonistas en programas culinarios como MasterChef 24/7, donde la creatividad y la tradición se encuentran en cada receta.

Aguachile verde: la receta fresca y picante al estilo de MasterChef 24/7

Originario de Sinaloa, el aguachile verde destaca por su preparación sencilla y su explosión de sabor. A diferencia del ceviche, los camarones se preparan únicamente con jugo de limón y se acompañan con una salsa verde elaborada con ingredientes frescos.

Ingredientes para preparar aguachile verde para 4 personas:



500 gramos de camarón fresco, limpio y abierto en mariposa

1 taza de jugo de limón recién exprimido

2 pepinos

1/2 cebolla morada

1 manojo de cilantro fresco

3 chiles serranos (ajustar al gusto)

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Rebanadas de aguacate para acompañar

Tostadas de maíz para servir

El aguachile verde es una receta imprescindible para cualquier ocasión.



Cómo hacer aguachile verde paso a paso:



Marina los camarones. Coloca los camarones en un recipiente y cúbrelos con el jugo de limón. Déjalos reposar entre 15 y 20 minutos hasta que cambien de color y adquieran una textura firme. Prepara la salsa verde. Licúa el cilantro, los chiles serranos, un trozo de pepino pelado, un poco de jugo de limón, sal y pimienta hasta obtener una mezcla homogénea. Corta los vegetales. Rebana finamente la cebolla morada y corta el resto del pepino en medias lunas delgadas. Integra los ingredientes. Escurre ligeramente los camarones y mézclalos con el pepino, la cebolla y la salsa verde. Rectifica la sazón y añade más sal o limón si es necesario. Sirve y disfruta. Sirve el aguachile verde bien frío, acompañado de aguacate y tostadas de maíz.

Consejos para lograr un aguachile perfecto, como para soprender a los Chefs de MasterChef México 2026:



Utiliza camarones frescos de excelente calidad.

Ajusta la cantidad de chile según el nivel de picante deseado.

Refrigera la preparación unos minutos antes de servir para potenciar los sabores.

Puedes incorporar rodajas de rábano para añadir textura y color.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.