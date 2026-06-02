La receta secreta de la Chef Lili Cuéllar, “Maestra del fuego” en MasterChef 24/7, para preparar el merengue suizo

La "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, Lili Cuellar, compartió con sus seguidores en Instagram su receta secreta para elaborar el merengue suizo, un tipo de preparación que combina las claras de huevo y el azúcar para formar un tipo de espuma dulce ideal para decoraciones en repostería.

Si buscas inspiración culinaria y recetas caseras con un toque especial, las propuestas de Lili Cuellar son una excelente opción para disfrutar en familia. La experta en repostería ya se convirtió en una de las favoritas de los cocineros de MasterChef México 2026.

Lili Cuéllar le pidió a cada cocinero que le pusieran el alma a cada frasco de mermelada. |ESPECIAL/TV AZTECA

La receta de Lili Cuéllar para prepara merengue suizo

Esta es la receta secreta que la "Maestra del fuego" compartió con su comunidad.

Ingredientes:



100 g de claras de huevo

200 g de azúcar

1/4 cdta. de cremor tártaro

1 cdta. de extracto de vainilla

Procedimiento:



Calienta claras + azúcar a baño maría, hasta disolver el azúcar. Llegar a 60 °C sin dejar de mover con globo batidor. Pasa a la batidora y agrega el cremor tártaro. Pon a batir con el aditamento de globo a velocidad máxima hasta obtener un merengue firme y brillante. Añade vainilla y bate por 1 minuto más.

Tip: Usar un bowl libre de grasa, se puede utilizar vinagre para limpiarlo y quitar cualquier residuo.

Qué es el merengue suizo y para que se puede utilizar esta receta de la "Maestra del fuego"

El merengue suizo es una de las preparaciones más populares en repostería. Se caracteriza por ser muy firme, sedoso y brillante, ideal para rellenar, decorar pasteles (como el lemon pie) o hacer merengues crujientes.

La proporción de la receta (100 g de claras y 200 g de azúcar) produce un merengue bastante dulce, firme y adecuado para decoraciones, flores o piezas que luego se hornean o deshidratan.

El merengue suizo es dulce, firme y adecuado para decoraciones. Así se prepara la receta de la Chef Lili Cuéllar.

|Pixabay

Características:



Textura muy lisa y sedosa.

Más estable que el merengue francés (el que se hace sin calor).

Menos estable que el merengue italiano (que lleva almíbar caliente).

Se usa para decorar pasteles, hacer buttercream suizo, macarons, pavlovas y algunos rellenos.

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