Quién es Willie Soto, el esposo de la Chef Lili Cuéllar que dio una clase especial en MasterChef 24/7

Luego de la victoria de Ramahá por el sabotaje de MasterChef 24/7 gracias a una prueba de decorado de pasteles, la Chef Lili Cuéllar tuvo una dinámica muy especial con los cocineros. Todo porque esta vez su clase dedicada al foundant fue totalmente diferente ya que contó con la presencia del Chef Willie Soto, un experto en repostería, que además es su socio y esposo.

Quién es Willie Soto, el exitoso repostero y esposo de Lili Cuéllar

Originario de Veracruz y chef de profesión, Willie Soto es un empresario mexicano, que junto a Lili Cuéllar ha construido un importante imperio en la industria de la repostería. Tal como él mismo contó en esta clase especial de MasterChef 24/7, en un principio no estaba interesado en aprender de pasteles, merengues ni postres, pero con el tiempo se fue apasionando y encontró en los platillos su verdadera vocación.

La tierna historia de amor de la Chef Lili Cuéllar que emocionó a los cocineros de MasterChef 24/7

A pesar de que llevan poco tiempo conociéndola, los participantes ya se encariñaron con la Chef Lili Cuéllar, así que se emocionaron mucho cuando les presentó a su esposo. Por lo que no dudaron en preguntarle su historia de amor y el Chef Willie Soto les contó con gran entusiasmo parte de su vida con la "Maestra del fuego" de MasterChef 24/7.

De acuerdo con lo que compartió el repostero, se conocen desde que eran muy jóvenes y llevan 15 años juntos, aunque de casados apenas celebraron 8 años de feliz matrimonio. En este tiempo, los dos se han apoyado mutuamente para cumplir sus metas, en especial porque ambos empezaron con un pequeño negocio de venta de pasteles en su cochera y poco a poco progresaron, hasta que fundaron "Los Vanilos" y "Vainille Couture", sus empresas.

Quiénes son los 4 "Maestros del fuego" de MasterChef 24/7 y cuál es su función

La temporada 2026 de MasterChef 24/7 está engalanada con un selecto grupo de "Maestros del fuego", conformado por chefs reconocidos que se encargan de darle lecciones especiales a los participantes para que aprendan nuevas técnicas y perfeccionen sus habilidades en la cocina. Este equipo se conforma por Diego Niño, Lili Cuéllar, Isabel Carvajal y Édgar Núñez, que hace tan solo unos días celebró el reconocimiento que obtuvo uno de sus restaurantes al ganar una Estrella Michelín.