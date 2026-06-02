Lancer hace las paces con la Chef Isabel Carvajal y se dan un abrazo después de su pelea MasterChef 24/7 (VIDEO)

La tensión estuvo a tope en MasterChef 24/7 por la discusión que tuvieron Lancer y la Chef Isabel en plena clase. Sin embargo, una vez que los dos pudieron calmarse y pensar bien las cosas, decidieron arreglar sus problemas y hasta evidenciaron que les divirtió un poco la polémica que causaron. Fue así que sellaron su reconciliación con un caluroso abrazo y Lancer hasta se llevó una felicitación por ser de los pocos en seguir instrucciones en el reto de las salsas macha.