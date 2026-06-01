¡Rompieron las reglas! Descubre qué pasará con Lancer y Emmanuel en MasterChef 24/7 en la gala por el Pin del chef

La semana 3 de MasterChef 24/7 empezó con todo y aunque apenas es lunes, ya hubo varios momentos polémicos con dos cocineros que rompieron las reglas dentro de la cocina más famosa de México. Se trata de Lancer y Emmanuel, quienes fueron expulsados de la clase con Isabel Carvajal por no seguir correctamente las instrucciones.

Pero esto no es todo, ya que su desobediencia podría traerles GRAVES CONSECUENCIAS y están en riesgo de experimentar sanciones por sus actos. Así que la decisión final de los chefs, quienes son la máxima autoridad de MasterChef 2026, se darán a conocer en la gala por el Pin del chef de este lunes 1ero de junio.

¿Qué pasó con Lancer en MasterChef 24/7? Así fue su pleito con la Chef Isabel Carvajal

Luego de que en la primera semana Lancer fuera castigado por subirse a una parrilla a bailar, parecía que su actitud ya era mucho más tranquila. Sin embargo, ahora tuvo una confrontación con la Chef Isabel Carvajal, a la hizo enojar cuando le refutó sus actitudes con el staff y optó por mejor sacarlo de la lección de salsas para evitar seguir discutiendo.

Al respecto, Lancer se ha mantenido firme en la idea de que así como escuchó a la chef, él podía defenderse dando su versión de los hechos. Por lo que dejó ver que no se siente arrepentido por expresar su punto de vista.

¿Por qué castigaron a Emmanuel en MasterChef 24/7? La falta que lo dejó fuera de las clases

Otro que desató la furia de la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 2026, fue Emmanuel, quien también quedó expulsado de la lección por no acatar las indicaciones que se le dieron desde días antes respecto a su presentación personal. Esto porque llegó a la Dark Kitchen peinándose, cuando ya se le había dicho que eso lo tenía que hacer desde antes.

@masterchefmx ¡Se les dijo! La Chef Isabel Carvajal sacó a Emmanuel por no ir peinado a la clase. #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Por su parte, el cocinero sí se mostró apenado por la situación y ante las cámaras se disculpó por esta falta. Aunque eso sí, se defendió diciendo que ya estaba peinado y solo quiso sujetar mejor el pelo cuando la chef lo vio.

¿A qué hora pasan MasterChef 24/7?

La gala por el Pin del chef de MasterChef 24/7 en la que se definirá el futuro de Lancer y Emmanuel, es HOY lunes 1ero de junio en punto de las 20:30 horas a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por el sitio.