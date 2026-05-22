¡Lancer regresó a MasterChef 24/7 del ‘inframundo’! Así fue como lo recibieron sus compañeros

La tensión en el Mundo MasterChef 24/7 llegó a su punto máximo durante el jueves de Delantales Negros, luego de que Lancer dediciera que quería abandonar el reality. ¿La razón? Aquí te contamos todos los detalles.

El pasado miércoles 21 de mayo, Lancer protagonizó uno de los momentos más tensos, luego de despotricar en contra de Ántrax, a quien señaló de no saber trabajar en equipo y de asegurar que le “apestaba la boca”, momento que de inmediato generó opiniones y reacciones diversas dentro y fuera de MasterChef 24/7.

Por lo anterior, i ncluso Ántrax dijo que él jamás le pediría a sus fans que le tiraran hate a nadie, y que el tiempo iba a acomodar todo en su lugar. Pero la cosa no paró ahí, ya que durante este jueves 22 de mayo, Lancer volvió a expresar su molestia durante la transmisión del programa del jueves de Delantales Negros, e incluso, se quitó el delantal y se retiró del reality.

¿Lancer se fue de MasterChef 24/7?

Al respecto, la conductora Claudia Lizaldi señaló que el día de mañana se daría a conocer cuál sería el futuro de Lancer en el Mundo MasterChef, pero, para sorpresa de todos, durante la noche, ¡el concursante volvió!

En medio de miradas de sorpresas, Ricardo lo recibió y le preguntó si se iba a quedar, a lo que Lancer respondió que sí. “Ya volví, una vez más del inframundo”, aseguró el polémico concursante mientras le dio un abrazo a su compañero.