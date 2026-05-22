¿Lancer dejará MasterChef 24/7? Este es el momento en que se definirá

La noche de este jueves en MasterChef 24/7 estuvo marcada por uno de los momentos más tensos y polémicos de la temporada. Lo que comenzó como una diferencia el día de ayer con Ántrax durante el programa de la noche, terminó escalando a tal grado que Lancer decidió abandonar el foro en plena transmisión este jueves 21 de mayo, dejando en el aire su permanencia dentro de la competencia.

Desde el inicio del programa, el participante tomó la palabra para defenderse de las críticas que ha recibido desde el estreno del reality culinario. Frente a Claudia Lizaldi, Lancer sostuvo que jamás le ha faltado al respeto a ninguno de sus compañeros y aseguró que muchas de las opiniones sobre su actitud han sido malinterpretadas.

Sus declaraciones rápidamente dividieron opiniones tanto dentro como fuera de la cocina. Mientras algunos participantes permanecieron en silencio, otros mostraron incomodidad ante la manera en que el concursante cuestionó directamente a la conductora del programa.

En un momento inesperado, el participante tomó la decisión de abandonar el foro. Incluso se quitó el mandil negro y lo entregó frente a las cámaras, dando a entender que estaba dispuesto a dejar la competencia. Mientras eso ocurría, Claudia Lizaldi le reiteró que se trataba de una decisión tomada por él mismo y no por la producción.

Sin embargo, el tema no terminó ahí. Durante la transmisión se le recordó a Lancer que su permanencia no depende únicamente de una decisión personal, ya que dentro de MasterChef 24/7 existe una autoridad culinaria encargada de definir el rumbo de los participantes. Es decir, aunque expresó su intención de irse, todavía falta conocer la resolución oficial.

¿Lancer dejará el Mundo MasterChef 24/7?

Más tarde, Claudia Lizaldi reveló que Lancer había abandonado el foro y que hasta ese momento no se sabía nada sobre él, situación que aumentó todavía más la incertidumbre entre los seguidores del programa.

Al finalizar el Jueves de Delantales Negros, la conductora aclaró que será mañana cuando finalmente se revele qué sucederá con Lancer y si continuará o no dentro de la cocina más famosa de México. Mientras tanto, las redes sociales ya se encuentran divididas entre quienes apoyan su postura y quienes consideran que cruzó un límite dentro de la competencia.

