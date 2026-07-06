MasterChef 24/7 | Diego revela los secretos del 24/7 tras su eliminación de MasterChef

Diego llega al Post Show de MasterChef 24/7 junto a los hosts digitales Leslie Gallardo y Antonio Betancurt, donde comparte en exclusiva cómo vivió su experiencia tras convertirse en el octavo eliminado de la competencia.

En una charla llena de confesiones, Diego revela algunos de los secretos nunca antes contados sobre la convivencia dentro del 24/7, cómo se vive realmente detrás de cámaras, los momentos más difíciles que enfrentó y las experiencias que marcaron su paso por la cocina más famosa de México.

