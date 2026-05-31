Los 5 platillos que han preparado en MasterChef 24/7 que puedes cocinar en tu casa esta temporada

MasterChef 24/7 no solo ha dejado momentos de tensión, estrategias inesperadas y eliminaciones que han dado de qué hablar. También se ha convertido en una fuente de inspiración para quienes disfrutan cocinar en casa y buscan nuevas ideas para sorprender a la familia durante el fin de semana.

A lo largo de esta nueva temporada del Mundo MasterChef , los participantes han tenido que enfrentarse a retos que incluyen desde clásicos de la gastronomía mexicana hasta postres capaces de poner a prueba a cualquier cocinero amateur. Lo mejor es que varios de esos platillos pueden prepararse sin necesidad de tener una cocina profesional ni ingredientes difíciles de conseguir.

Platillos de MasterChef 24/7 que puedes cocinar en casa

Si te has quedado con antojo después de ver el programa, estos son cinco platillos de MasterChef 24/7 que puedes intentar preparar en casa.

1. Aguachile

Fresco, ligero y perfecto para los días de calor. Este platillo originario de Sinaloa se prepara tradicionalmente con camarón, limón y chile. Actualmente suele acompañarse con pepino y cebolla morada. Su principal atractivo es el equilibrio entre la acidez y el picante, además de que puede estar listo en pocos minutos.

Aguachile al estilo MasterChef 24/7|Foto: Canva

2. Tacos

Pocos platillos representan mejor la cocina mexicana. Durante los retos de MasterChef 24/7 han aparecido diferentes versiones, demostrando que prácticamente cualquier ingrediente puede convertirse en un gran taco. Carne asada, pollo, pescado o vegetales son algunas opciones para recrearlos en casa y adaptarlos al gusto de cada familia.

3. Risotto

Aunque es una preparación de origen italiano, el risotto también ha tenido presencia en los retos de MasterChef 24/7 debido a la técnica que requiere para lograr una textura cremosa y uniforme. Elaborado principalmente con arroz arborio, caldo, mantequilla y queso, este platillo exige paciencia y atención constante, ya que el líquido debe incorporarse poco a poco mientras se mezcla continuamente. Su aparente sencillez suele engañar a los participantes del reality, pues un minuto de más o de menos puede cambiar por completo el resultado final.

4. Pastel Red Velvet con frutos rojos

Cuando llegan los retos de repostería, la dificultad aumenta considerablemente. Uno de los postres que más llamó la atención fue el pastel Red Velvet acompañado de frutos rojos. Su característico color rojo intenso, combinado con un relleno cremoso y el toque ácido de las frutas, lo convierten en una excelente opción para celebraciones especiales.

Estso son los ingredientes y la forma de preparar el pastel red velvet que salvó a María y Nash

5. Pastel de naranja con chocolate

La mezcla entre cítricos y chocolate pocas veces falla. Este pastel destaca por el aroma fresco de la naranja y la intensidad del chocolate, una combinación que ofrece un resultado elegante sin ser demasiado complicada para quienes ya tienen algo de experiencia horneando.