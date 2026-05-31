¡Sorpresa! Los cocineros de MasterChef 24/7 inauguran su propio huerto y aprenden de la naturaleza (VIDEO)

Para relejarse un poco por los nervios del segundo domingo de eliminación en MasterChef 24/7, los participantes disfrutaron de un rato en la terraza con una actividad muy especial. Fue así que se encontraron con la sorpresa de que ya tenían un huerto y empezaron a recoger fresas, tomates y chiles que pronto usarán en sus preparaciones. Además, Ramahá les dio varios consejos para que las plantas se mantengan en buen estado y hasta les enseñó cómo quitar gusanitos sin tener que matarlos.