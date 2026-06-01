Los cocineros de MasterChef 24/7 ponen a prueba sus conocimientos en la cocina con una divertida trivia (VIDEO)

Además de los retos de recetas y las clases que tienen con los 4 “Maestros del fuego”, los participantes de MasterChef 24/7 necesitan seguir preparándose para perfeccionar sus preparaciones. Y qué mejor que aprender mientras se divierten, tal como lo hicieron con la trivia especial que Camila organizó, en la que recordaron términos que les han dado en sus lecciones y repasaron la receta de mole con pollo que hicieron en su primer día con la Chef Isabel Carvajal.

