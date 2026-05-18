Mole con pollo: el PASO A PASO para la deliciosa receta de Isabel Carvajal en MasterChef 24/7

A pesar de que pasaron la noche en vela por el primer reto con el chef Édgar Núñez, los participantes de MasterChef 24/7 tuvieron una clase muy interesante con la chef Isabel Carvajal, que esta temporada 2026 es forma parte de los "Maestros del fuego". Esta experiencia empezó con un fuerte regaño por una falta que va a traerles consecuencias y culminó con una exquisita preparación de mole desde cero, una receta tradicional en la cocina mexicana.

Receta de mole con Isabel Carvajal en MasterChef 24/7

Ingredientes:



4 piezas de pollo

Bolillo

Tortilla

Chile guajillo

Chile pasilla

Ajo

Clavos de olor

Comino

Sal

Ajonjolí

Pimienta

Tomillo

Almendras

Cacahuates

@masterchefmx A la hora de cocinar, ¿es mejor utilizar cuchara medidora o pesar los ingredientes? 🤔 La maestra del fuego #IsabelCarvajal tiene los mejores consejos para los cocineros. 👩🏻‍🍳🍴 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. por #AztecaUno. 📺 Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Para los ingredientes principales del mole:



Poner a cocer las piezas de pollo con una pizca de sal

Desvenar los chiles e hidratarlos con agua tibia; después pasar a un recipiente con caldo de pollo recién hecho

Tatemar los jitomates, la cebolla y los ajos

Poner en el fuego las almendras y los cacahuates

Tostar con un chorrito de aceite el bolillo y trozos de tortilla

Tostar los clavos de olor con el ajonjolí

Perfeccionar los sabores y agregar chocolate de mesa para potenciar

Para preparar el mole:



Licuar la cebolla, el ajo, la cebolla, las tortillas y el bolillo

Verter en una cacerola con aceite caliente y dejar cocinar

Moler el ajonjolí, el comino y el clavo con un toque de pimienta

Cocinar a fuego medio y rectificar la sal una vez que la preparación está hirviendo

Agregar un trozo de chocolate de mesa para potenciar los sabores

Servir con una pieza de pollo, acompañar con arroz (rojo o blanco) y decorar con ajonjolí tostado

La chef Isabel Carvajal preparó mole con los participantes de MasterChef 24/7|ESPECIAL

¿Cómo ver MasterChef 24/7?

Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes sintonizar las transmisiones mediante el sitio web de Azteca UNO, el canal de YouTube y el TikTok de Master Chef México y el acceso total de Disney+. Recuerda que a lo largo del día los participantes se enfrentarán a diferentes pruebas que marcarán el rumbo de la competencia.

