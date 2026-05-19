Los cocineros ya tuvieron su primer pleito y Luis revela quién empezó todo

Después de un día repleto de emociones por las clases con los “Maestros del fuego”, el fuerte castigo a Lancer por su mal comportamiento y un primer “Pin del chef”, los cocineros de MasterChef 24/7 se enfrentaron en la cena por un desacuerdo. Todo porque Ricardo dejó sus trastes sin lavar y Michelle fue la que se atrevió a pedirle que los lavara, lo que terminó haciendo que los participantes elegidos debatieran por quién tenía la razón y optaran por poner un letrero para evitar otra situación incómoda.