¡Fuerte sanción! Lancer recibe el primer mandil negro de la temporada por malas prácticas en la cocina

Apenas se cumplió un día de competencia en MasterChef 24/7 y los participantes del reality show ya recibieron una fuerte llamada de atención por parte de los chefs con motivo de la falta de disciplina de los cocineros en el reto de ayer por la noche.

Los cocineros reciben una severa reprimenda

Al inicio de la gala de esta noche y tras anunciar que Pablo fue el cocinero elegido por el público para convertirse en el último participante formal del reality show, Claudia Lizaldi anunció que tendrían que tratar un tema muy serio ocurrido el día de ayer.

Las imágenes mostradas en el programa dieron cuenta del comportamiento indisciplinado de todos durante el reto impuesto por Edgar Núñez, pues debido a que no podían irse a dormir hasta que sus fondos estuvieran listos, algunos decidieron acostarse en el piso de la cocina a descansar. Sin embargo, Lancer tuvo el castigo más severo, pues recibió el primer mandil negro de la temporada por subirse a la mesa de trabajo de un salto.

Los chefs pidieron mayor profesionalismo, respeto e higiene a los concursantes y que no se vuelva a presentar un comportamiento similar en el futuro. Cabe apuntar que Lancer tuvo la encomienda de cocinar en el reto por el poder del Pin pese a contar con mandil negro y estar en peligro de salir de MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos nuevos capitanes de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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