¡No aprenden! Los participantes de MasterChef 24/7 reciben FUERTE llamada de atención con la chef Isabel Carvajal
Los integrantes del equipo de “Maestros del fuego” en MasterChef 24/7 no están dispuestos a dejar pasar malos comportamientos y ya advirtieron a los cocineros.
En su tercera clase del día, los cocineros de MasterChef 24/7 se llevaron otro regaño por no seguir al pie de la letra las reglas básicas para estar en la cocina más famosa de México. Así que a la chef Isabel Carvajal no le quedó otro remedio que llamarles la atención por no llegar con el pelo recogido, las manos limpias y en orden, justo como su colega Édgar Núñez hizo durante su lección.