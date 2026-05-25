¡No aprenden! Los participantes de MasterChef 24/7 reciben FUERTE llamada de atención con la chef Isabel Carvajal

En su tercera clase del día, los cocineros de MasterChef 24/7 se llevaron otro regaño por no seguir al pie de la letra las reglas básicas para estar en la cocina más famosa de México. Así que a la chef Isabel Carvajal no le quedó otro remedio que llamarles la atención por no llegar con el pelo recogido, las manos limpias y en orden, justo como su colega Édgar Núñez hizo durante su lección.

