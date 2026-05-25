¡Empezaron mal! La chef Lili Cuéllar regaña a los cocineros de MasterChef 24/7 por malas prácticas

La semana 2 en MasterChef 24/7 arrancó con todo y los participantes tuvieron una nueva clase con Lili Cuéllar, quien forma parte de los "Maestros del fuego". Y aunque nadie se lo esperaba, terminaron recibiendo fuertes regaños por su desobediencia a aspectos tan básicos en la cocina más famosa de México, como la puntualidad y la higiene.

En primer lugar, la chef se molestó porque los cocineros no se apresuraban para llegar a la clase, ya que este tipo de acciones van retrasando una actividad que está planificada y terminan alterando el orden. Así que la chef les advirtió que para la siguiente clase que tengan con ella (o con cualquiera de sus colegas), los cocineros de MasterChef 2026 tienen que obedecer; estar a tiempo, con libreta, manos limpias y bien peinados.

La chef Lili Cuéllar se enojó por la impuntualidad de los cocineros de MasterChef 24/7|ESPECIAL

El error IMPERDONABLE de Carmen y Flor en MasterChef 24/7

Esto no fue todo, porque Lili Cuéllar recordó la misión especial que le dejó únicamente a 5 participantes y que esperaba que les sirviera para practicar. Por lo que aprovechó para felicitar a Arturo y Luis por la dedicación que le pusieron a este reto, ya que hicieron equipo y en todo momento buscaron la forma de alcanzar la perfección.

Sin embargo, las que hicieron todo mal fueron Carmen y Flor, quienes habrían tenido prácticas inadmitibles, no solo en la cocina más famosa de México, sino en cualquier parte donde se estén preparando alimentos. Todo porque de acuerdo con la chef mexicana, las dos cocineras estuvieron chupándose los dedos y soplándole a la comida, algo que NUNCA puede volver a pasar.

Finalmente, se despidió con un consejo que les recomendó tomar y tener siempre presente si es que no quieren ser eliminados de MasterChef 24/7. "Necesitan estar enfocados. Asegúrense de hacer lo mejor, porque hay mucha gente que desearían su lugar", fueron las palabras que la experta en repostería les dio.

¿Quiénes son los "Maestros del fuego" de MasterChef 24/7?

La temporada 2026 de MasterChef 24/7 se engalanó con un nuevo equipo de profesionales que tienen como misión guiar a los cocineros para que perfecciones sus recetas y aprendan nuevos trucos de cocina. Los "Maestros del fuego" son Édgar Núñez, Isabel Carvajal, Diego Niño y Lili Cuéllar, que ya demostró que va a ser muy estricta con cada una de sus lecciones y que le presta atención a todos los detalles.