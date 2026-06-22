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Luis anticipa lo peor ante la gestión de Antrax como nuevo portador del Pin del Chef: “Me van a bloquear para todo” (VIDEO)

El conductor de “Notibola” también habló sobre las declaraciones emitidas por Ismael, quien afirmó que “no iba a descansar hasta sacarlo”

Luego de que Antrax se coronara como el nuevo portador del Pin del Chef, Luis anticipó un escenario complicado en MasterChef 24/7, pues afirmó que lo van a “bloquear para todo”. Además, también habló sobre las declaraciones emitidas por Ismael, quien afirmó que “no iba a descansar hasta sacarlo”.

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