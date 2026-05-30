¡No le gustó! Luis cocinó para Lancer en MasterChef 24/7, pero la carne le quedó cruda

Luis aprovechó al máximo la práctica sabatina en MasterChef 24/7 para perfeccionar sus recetas y salvarse de ser el segundo eliminado. Y el encargado de calificar su platillo fue Lancer, quien se metió de lleno a su personaje como juez y probó la innovadora receta de su compañero. Sin embargo, no tuvo la mejor reseña ya que consideró que los sabores no eran compatibles y que el corte de carne le quedó ligeramente cruda.

