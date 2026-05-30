Arturo anuncia práctica sabatina en MasterChef 24/7: así quedaron los 3 grupos y REGLAS

Arturo, el ganador del "Pin del Chef" semanal de MasterChef 24/7, interrumpió el descanso de los cocineros para comunicarles que participarán en una curiosa práctica sabatina en donde la regla principal será NO DESPERDICIAR recursos... ¿pero por qué? ¡Entérate de todo!

¿Qué se sabe de la práctica sabatina de hoy en MasterChef 24/7?

"Muchachos, ahora vamos a tener práctica en cocina, ¿ok?, es importante que los ingredientes, las proteínas se utilicen con inteligencia: NO VA A HABER REFILL, VA A HABER GRUPOS", explicó.

Arturo advirtió que no se vale desperdiciar porque el segundo equipo usará los ingredientes sobrantes que dejó el primer grupo, y el tercer equipo se va a quedar con lo que dejó el primero y el segundo, por lo que llamó a saber compartir.

Arturo quiso pasar primero a los mandiles negros y al último dejó a los que ya están en balcón; los equipos quedaron así:

EQUIPO 1

Nash

Emmanuel

Ricardo

Diego

Luis

María

EQUIPO 2

Camila

Carmen

Claudia

Lula

Jazmín

Ántrax

Michelle

EQUIPO 3

Arturo

Pablo

Ramahá

Julio

Daniela

Ixdit

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?