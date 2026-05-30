Arturo anuncia práctica sabatina en MasterChef 24/7: así quedaron los 3 grupos y REGLAS
El ganador del “Pin del Chef” se hizo presente en la sala para comunicarles a sus compañeros que realizarán una visita especial a la Cocina Oculta
Arturo, el ganador del "Pin del Chef" semanal de MasterChef 24/7, interrumpió el descanso de los cocineros para comunicarles que participarán en una curiosa práctica sabatina en donde la regla principal será NO DESPERDICIAR recursos... ¿pero por qué? ¡Entérate de todo!
¿Qué se sabe de la práctica sabatina de hoy en MasterChef 24/7?
"Muchachos, ahora vamos a tener práctica en cocina, ¿ok?, es importante que los ingredientes, las proteínas se utilicen con inteligencia: NO VA A HABER REFILL, VA A HABER GRUPOS", explicó.
Arturo advirtió que no se vale desperdiciar porque el segundo equipo usará los ingredientes sobrantes que dejó el primer grupo, y el tercer equipo se va a quedar con lo que dejó el primero y el segundo, por lo que llamó a saber compartir.
Arturo quiso pasar primero a los mandiles negros y al último dejó a los que ya están en balcón; los equipos quedaron así:
- EQUIPO 1
Nash
Emmanuel
Ricardo
Diego
Luis
María
- EQUIPO 2
Camila
Carmen
Claudia
Lula
Jazmín
Ántrax
Michelle
- EQUIPO 3
Arturo
Pablo
Ramahá
Julio
Daniela
Ixdit
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.