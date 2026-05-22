Luis llora al recordar a su abuelita y recibe beso de Emmanuel

En un sincero y revelador momento dentro de MasterChef 24/7, Luis habló de la depresión por la que pasó y de que su abuelita fue la persona que siempre creyó en él. Al recordarla, el cocinero rompió en llanto y fue apoyado por Ixdit, quien tomó su mano. Mientras se encontraban en la conmovedora plática, Emmanuel se acercó a la mesa, y después de una cachetada, terminó por darle a su compañero un tierno beso.