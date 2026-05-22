¿Cómo y dónde VOTAR para que tu participante favorito gane la VENTAJA HOY 22 de mayo de 2026 en MasterChef 24/7?

¡La primera semana de MasterChef 24/7 está a punto de llegar a su fin! Tras una noche llena de tensión debido a la pelea entre Lancer y Antrax, los participantes se preparan para volver a la cocina más codiciada de la televisión mexicana en este viernes de salvación. A lo largo de esta nueva temporada, los seguidores del reality culinario podrán influir en la toma de decisiones al apoyar a sus concursantes favoritos. Tal es el caso de esta noche, pues el voto del público otorgará una VENTAJA a uno de los participantes y aquí te explicamos cómo votar paso a paso.

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MasterChef 24/7: ¿Cómo votar para para la VENTAJA de HOY, 22 de mayo?

El público puede emitir su voto a través del sitio web oficial de votaciones de MasterChef 24/7. Para ingresar a él, sólo da CLICK AQUÍ. Una vez dentro, selecciona a tu participante favorito y vota por él. Quien resulte vencedor obtendrá una VENTAJA la noche de HOY, 22 de mayo. Cabe mencionar que el público cuenta con un total de 10 votos, los cuales pueden ir destinados a un solo cocinero o repartirse entre varios concursantes. ¡La decisión es tuya!

¿Cómo y dónde ver MasterChef 24/7?

Para conocer quién se llevó la ventaja de esta noche, no te pierdas el programa en vivo. MasterChef24/7 se transmite de lunes a viernes, en punto de las 8:30 p.m., por el canal de Azteca UNO. También puedes seguir el programa a través del sitio web oficial de Azteca UNO y la app de TV Azteca En Vivo. Debido a que esta nueva temporada se trata de un formato 24/7, los seguidores del reality culinario también podrán seguir el día a día de los concursantes a través de la plataforma de streaming de Disney+, al igual que nuestro sitio web. Los domingos, que es día de ELIMINACIÓN, el programa arranca en punto de las 8:00 p.m.

Así son las dinámicas por día en MasterChef 24/7

Cada día trae consigo una dinámica diferente en la que los participantes deberán poner a prueba sus habilidades culinarias y estrategia dentro del reality. Aquí te compartimos las dinámicas de la semana, por día:

