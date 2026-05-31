Luis de MasterChef 24/7 revela su estrategia para salvarse del domingo de eliminación (VIDEO)

Los cocineros están viviendo al máximo los nervios por el segundo domingo de eliminación en MasterChef 24/7 y ninguno quiere abandonar la competencia. Y uno de los más decididos a darlo todo para quedarse, es Luis, quien reveló que está dispuesto a esforzarse al máximo para demostrarle a los chefs por qué merece seguir en la cocina más famosa de México.