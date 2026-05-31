Luis de MasterChef 24/7 revela su estrategia para salvarse del domingo de eliminación (VIDEO)
En su segunda semana consecutiva con delantal negro, Luis confiesa que aunque sí se siente nervioso por salir de MasterChef 24/7, está decidido a salvarse.
Los cocineros están viviendo al máximo los nervios por el segundo domingo de eliminación en MasterChef 24/7 y ninguno quiere abandonar la competencia. Y uno de los más decididos a darlo todo para quedarse, es Luis, quien reveló que está dispuesto a esforzarse al máximo para demostrarle a los chefs por qué merece seguir en la cocina más famosa de México.