Luis recuerda una tierna anécdota al lado de su abuela en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta tarde dentro del Mundo MasterChef 24/7, como cada sábado, los cocineros aprovechan que no hay gala para estudiar, descansar y compartir momentos con sus compañeros. Uno de ellos fue Luis, quien contó cómo cuando era niño, su abuelita le regaló unos patitos y como ellos tuvieron crías. Una anécdota que lo transportó a su infancia y le sacó una sonrisa a los cocineros.