Lula recibe enseñanza de la chef Isabel Carvajal: “Deberías estar feliz de estar en MasterChef”

Lula pidió en la clase de la chef Isabel Carvajal que sus compañeros dieran su opinión acerca de la polémica que surgió ayer en MasterChef 24/7 por tomar comida. Al respecto, la “Maestra del fuego” de la competencia le dijo a la cocinera que ya debía soltar ese tema y concentrarse en el presente y en estar feliz por continuar en la nueva temporada del programa.