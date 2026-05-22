Lula se siente mal por “molestar” a Michelle y Carmen explica qué pasó realmente (VIDEO

La convivencia parece estar causando estragos en MasterChef 24/7 y ya hay algunos “roces” entre los cocineros. Esto fue lo que pasó cuando Lula se quebró ante la incomodidad que siente cada que escucha a Michelle quejarse de que los demás roncan mucho, pues considera que lo está diciendo porque ella tiene un problema del sueño. Sin embargo, Carmen asegura que no se trata de ataques directos y que en realidad Michelle siempre despierta a todos cuando no la dejan descansar.