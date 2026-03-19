Cuéntanos tu historia y forma parte del Casting de MasterChef 24/7

La oportunidad de formar parte de la nueva temporada de MasterChef ya está aquí y puedes llegar a la cocina más famosa de México con el casting digital para quienes participen enviando un video con su historia.

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Esta edición llega con un formato 24/7 y, si quieres formar parte, toma en cuenta que el formato busca descubrir no solo tu talento en la cocina, sino también aquella historia real que te conecte con la preparación de alimentos.

¿Cómo participar en el casting digital de MasterChef?

Toma en cuenta que para unirte debes grabar un video en donde muestres tus habilidades culinarias y compartas esa historia que muestre cómo la cocina ha transformado tu vida. Recuerda que este material es clave y, aunque será la primera impresión, evidenciará tus ganas de formar parte de la nueva temporada.

Recuerda que el video debe ser auténtico, cercano y emocional; además, debe ayudarte a mostrar quién eres y por qué eres un candidato digno de formar parte de la nueva edición 24/7.

¿Qué debe tener tu video para destacar?

Además de dejar en claro las habilidades con las cuentas a la hora de preparar alimentos, también es indispensable transmitir tu amor por la cocina, así como tus aspiraciones y motivaciones.

Durante tu participación puedes hablar de tus sueños, de tus retos y de todo lo que te conecta con la cocina. Para este contenido, las emociones son un factor más importante.

Una oportunidad que puede cambiar tu vida

El participar dentro de la nueva temporada de MasterChef no solo implica competir en la cocina, sino también abrir la puerta a nuevas oportunidades profesionales, ya que históricamente, el programa ha servido como plataforma de muchos aspirantes para crecer dentro de la maestría culinaria nacional.

Si lo que buscas es llegar a la cocina más famosa de México, recuerda que el casting digital es el primer paso para lograrlo.