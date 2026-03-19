OFICIAL: Lista completa de estados de México que pueden participar en el casting de MasterChef 24/7

La cocina más famosa de México llega este año con una nueva edición y formato único que promete poner al límite a los participantes, pues este 2026 cambia la dinámica donde los cocineros serán observados 24/7 por parte del público.

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Debido a esta noticia, MasterChef México 24/7 anunció que ya abrió su convocatoria para todos aquellos que sueñan con demostrar su talento dentro de la cocina y que desean formar parte de este proyecto donde atravesarán por retos, convivencia y presión.

Si en tus propósitos está ser parte de los cocineros seleccionados que llegan a la cocina más famosa deberás iniciar con tu proceso de registro con el llenado de un formulario que encontrarás aquí dando clic, igual debes de participar en el Casting Digital.

¿Cuáles son los estados seleccionados para poder participar en el Casting Digital de MasterChef 2026?

Debido a que el proceso inicia con el Casting Digital, el cual consiste en mandar un video que debe cumplir con ciertos lineamientos, tiempo y formatos la convocatoria está abierta a todo el público que sea mayor de edad, de igual modo, para este formato 24/7 no influye la profesión, trabajo, nivel de estudios, género o región que impida realizar el casting.

IMPORTANTE: La convocatoria está abierta para los aspirantes de la República Mexicana, incluyendo los 32 estados del país. Sin embargo, si tienes dudas si tu estado está entre los considerados para llevar a cabo tu participación, a continuación te presentamos el listado de los estados que participan en el Casting Digital de MasterChef México 24/7.



Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Con esta convocatoria nacional, MasterChef México 24/7 busca nuevos talentos culinarios entre ellos que representen la diversidad gastronómica, autenticidad, pasión y amor por la cocina y carisma, esta edición promete ser una de las más intensas y emocionantes, así que no dudes en participar esta podría ser tu oportunidad. ¡Mucha suerte!